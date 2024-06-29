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Google Translate додав кримськотатарську мову до списку доступних для перекладу

МЗС України подякувало компанії Google за таку ініціативу.

Google Translate додав кримськотатарську мову до списку доступних для перекладу
Google Translate кримськотатарською
Фото: Скріншот Google Translate

Google Translate додав до списку доступних для перекладу кримськотатарську мову.

Про це пресслужба МЗС України.

"Це – важливий крок для збереження мови, яка зараз під загрозою. Протягом десятиліть і навіть досі Росія відчайдушно намагається знищити її, так само як і кримських татар та їхню культуру", – зазначили у міністерстві.

Також додали, що ця функція дозволить мільйонам людей у всьому світі вивчати та використовувати кримськотатарську мову, а також зробить культуру корінного народу України доступнішою.

"Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка ще раз засвідчила, що багата мовна та культурна спадщина кримських татар є цінністю для світової спільноти", –  наголосили в МЗС.

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