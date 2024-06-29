Google Translate додав кримськотатарську мову до списку доступних для перекладу

Google Translate додав до списку доступних для перекладу кримськотатарську мову.
Про це пресслужба МЗС України.
"Це – важливий крок для збереження мови, яка зараз під загрозою. Протягом десятиліть і навіть досі Росія відчайдушно намагається знищити її, так само як і кримських татар та їхню культуру", – зазначили у міністерстві.
Також додали, що ця функція дозволить мільйонам людей у всьому світі вивчати та використовувати кримськотатарську мову, а також зробить культуру корінного народу України доступнішою.
"Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка ще раз засвідчила, що багата мовна та культурна спадщина кримських татар є цінністю для світової спільноти", – наголосили в МЗС.
- Україна зверталася до компанії Google із проханням додати до перекладача кримськотатарську мову ще у 2020 році.
- Через рік Кабмін затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці. Він складається із 31 букви.
- Крім цього, в Україні ведуть роботу щодо розробки правопису кримськотатарської мови.
- Минулого року розпочали роботу над проектом Національного корпусу кримськотатарської мови.
- Цьогоріч стало відомо, що в Україні запровадять премію за особливий внесок у забезпечення розвитку кримськотатарської мови. Щороку будуть присуджувати до 20 премій у розмірі 50 тисяч гривень кожна.