Google Translate додав кримськотатарську мову до списку доступних для перекладу

Google Translate додав до списку доступних для перекладу кримськотатарську мову.

Про це пресслужба МЗС України.

"Це – важливий крок для збереження мови, яка зараз під загрозою. Протягом десятиліть і навіть досі Росія відчайдушно намагається знищити її, так само як і кримських татар та їхню культуру", – зазначили у міністерстві.

Також додали, що ця функція дозволить мільйонам людей у всьому світі вивчати та використовувати кримськотатарську мову, а також зробить культуру корінного народу України доступнішою.

"Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка ще раз засвідчила, що багата мовна та культурна спадщина кримських татар є цінністю для світової спільноти", – наголосили в МЗС.