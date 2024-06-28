У липні Міноборони остаточно впровадить "гугл для військових", систему Delta

У міністерстві оборони України анонсували впровадження та легалізацію у липні системи Delta, яку ще називають "гуглом для військових".

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише АрміяInform.

"Delta нарешті отримує повноцінну легалізацію. Це вже буде на початку липня. Ми вже закінчуємо всі процедури. Delta стане доступною і отримає 100% свого впровадження", – сказала вона.

За словами заступниці міністра, всі необхідні процедури для впровадження міністерство зробило: прийняли постанови та закон. Зараз закінчують аудит і входять у повноцінний реліз, який буде здійснюватися абсолютно у всій армії.

Чорногоренко додала, що Delta – це "гугл для військових", оскільки там є чат, через який можна спілкуватися зі своїми побратимами.

"Delta – це така багатошарова система. У мене були навіть кейси, коли мої друзі-військовослужбовці казали про те, що в них є шари, де вони знають абсолютно все про ворога: кожний окоп, кожний бліндаж, кожну техніку, як вона рухається. Ти бачиш всю ситуаційну обстановку по ворогу і можеш з цим приймати рішення", – пояснила вона.

Також зауважила, що її команда працює над скороченням часу від виявлення ворожої цілі до її ураження. Після повноцінної легалізації систему зможуть розповсюдити, роздати як "умовний цифровий автомат" кожному військовослужбовцю.

Що таке система Delta