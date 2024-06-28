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У липні Міноборони остаточно впровадить "гугл для військових", систему Delta

Delta – це екосистема військових продуктів, яка допомагає знищувати ворожі обʼєкти. 

У липні Міноборони остаточно впровадить "гугл для військових", систему Delta
Фото ілюстративне
Фото: val.ua

У міністерстві оборони України анонсували впровадження та легалізацію у липні системи Delta, яку ще називають "гуглом для військових".

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише АрміяInform.

"Delta нарешті отримує повноцінну легалізацію. Це вже буде на початку липня. Ми вже закінчуємо всі процедури. Delta стане доступною і отримає 100% свого впровадження", – сказала вона.

За словами заступниці міністра, всі необхідні процедури для впровадження міністерство зробило: прийняли постанови та закон. Зараз закінчують аудит і входять у повноцінний реліз, який буде здійснюватися абсолютно у всій армії.

Чорногоренко додала, що Delta – це "гугл для військових", оскільки там є чат, через який можна спілкуватися зі своїми побратимами.

"Delta – це така багатошарова система. У мене були навіть кейси, коли мої друзі-військовослужбовці казали про те, що в них є шари, де вони знають абсолютно все про ворога: кожний окоп, кожний бліндаж, кожну техніку, як вона рухається. Ти бачиш всю ситуаційну обстановку по ворогу і можеш з цим приймати рішення", – пояснила вона. 

Також зауважила, що її команда працює над скороченням часу від виявлення ворожої цілі до її ураження. Після повноцінної легалізації систему зможуть розповсюдити, роздати як "умовний цифровий автомат" кожному військовослужбовцю. 

Що таке система Delta

  • Delta – це екосистема військових продуктів, яка щодня допомагає знищувати ворожі обʼєкти. 
  • До неї входять мобільний застосунок, військовий месенджер, безпечний стрімінг з поля бою, цифрова мапа, засоби планування роботи та інтеграції з іншими системами. 
  • Система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень. Користувачі бачуть, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.
  • Минулого року українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла випробування НАТО, у тому числі щодо взаємосумісності з винищувачами F-16.
  • Перед цим уряд вирішив впровадити систему Delta в Силах оборони.
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