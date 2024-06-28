У Тамбовській області дрони атакували нафтобазу

У російській Тамбовській області зранку п'ятниці нафтобазу атакували безпілотники. Там спалахнула пожежа.
Інформацію про атаку повідомив губернатор Максим Єгоров. За його словами, о 4:53 "зафіксовано приліт БпЛА на нафтобазу".
Єгоров стверджує, що "виникло невелике загоряння" і що пожежа локалізована, але каже, що в разі необхідності будуть евакуювати мешканці з найближчого населеного пункту, до якого три кілометри.
- Трохи більше тому в Тамбовській області вже горіла нафтобаза. Тієї ночі дрони вразили три ворожі об'єкти. За даними джерел LB.ua, за атакою на Тамбовську натфобазу і нафтобазу в Адигеї стоїть СБУ. На них переробляли нафтопродукти, які згодом йшли на потребу ворожих сил.
- Усі атаки по ворожих НПЗ проводять зброєю, виготовленою в Україні. Російські НПЗ забезпечують паливом окупантів та загалом підтримують економіку країни-агресора.