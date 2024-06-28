У Тамбовській області дрони атакували нафтобазу

У російській Тамбовській області зранку п'ятниці нафтобазу атакували безпілотники. Там спалахнула пожежа.

Інформацію про атаку повідомив губернатор Максим Єгоров. За його словами, о 4:53 "зафіксовано приліт БпЛА на нафтобазу".

Єгоров стверджує, що "виникло невелике загоряння" і що пожежа локалізована, але каже, що в разі необхідності будуть евакуювати мешканці з найближчого населеного пункту, до якого три кілометри.

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