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У Тамбовській області дрони атакували нафтобазу

Губернатор стверджує, що загоряння невелике.

У російській Тамбовській області зранку п'ятниці нафтобазу атакували безпілотники. Там спалахнула пожежа. 

Інформацію про атаку повідомив губернатор Максим Єгоров. За його словами, о 4:53 "зафіксовано приліт БпЛА на нафтобазу".

Єгоров стверджує, що "виникло невелике загоряння" і що пожежа локалізована, але каже, що в разі необхідності будуть евакуювати мешканці з найближчого населеного пункту, до якого три кілометри. 

Фото: скріншот

  • Трохи більше тому в Тамбовській області вже горіла нафтобаза. Тієї ночі дрони вразили три ворожі об'єкти. За даними джерел LB.ua, за атакою на Тамбовську натфобазу і нафтобазу в Адигеї стоїть СБУ. На них переробляли нафтопродукти, які згодом йшли на потребу ворожих сил.
  • Усі атаки по ворожих НПЗ проводять зброєю, виготовленою в Україні. Російські НПЗ забезпечують паливом окупантів та загалом підтримують економіку країни-агресора. 
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