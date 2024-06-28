Вранці від російських безпілотників постраждала Нікопольщина, є ушкодження

Сьогодні вранці, 28 червня, від атаки російськими дронами-безпілотниками постраждала Нікопольщина Дніпропетровської області.
Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у області минула без прильотів.
Проте із самого ранку російська армія знову вдарила по Нікопольщині. Поцілила по райцентру дронами-камікадзе. Зайнявся приватний будинок. Ще один – пошкоджений. Понівечена господарська споруда.
Загиблих і постраждалих немає.
Нещодавно через артобстріл Нікополя були пошкоджені ліцей і дитсадок.