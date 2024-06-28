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Вранці від російських безпілотників постраждала Нікопольщина, є ушкодження

Зайнявся приватний будинок, ще один пошкоджений. Понівечена господарська споруда.

Вранці від російських безпілотників постраждала Нікопольщина, є ушкодження
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні вранці, 28 червня, від атаки російськими дронами-безпілотниками постраждала Нікопольщина Дніпропетровської області.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у області минула без прильотів. 

Проте із самого ранку російська армія знову вдарила по Нікопольщині. Поцілила по райцентру дронами-камікадзе. Зайнявся приватний будинок. Ще один – пошкоджений. Понівечена господарська споруда.

Загиблих і постраждалих немає.

Нещодавно через артобстріл Нікополя були пошкоджені ліцей і дитсадок.

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