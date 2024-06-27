За день на фронті відбулось 119 бойових зіткнень, - Генштаб

На Покровському напрямку відбулось 27 бойових зіткнень, на Торецькому - 26.

За день на фронті відбулось 119 бойових зіткнень (ілюстративне фото)

На 22:00 27 червня відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячішими напрямками залишалися протягом дня Торецький, Покровський та Курахівський. Ситуація в районах бойових дій складна, втім, під контролем наших захисників.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних ударів (сумарно вісім ракет) та 43 авіаційних удари (загалом скинув 56 КАБ), застосував 458 дронів-камікадзе. Здійснив 2863 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку три штурмові дії ворога в районах Вовчанська, Липців та Сотницького Козачка успіху не мали.

Куп’янський напрямок. Відбулося 10 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки, північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Всі атаки відбито. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника.

На Лиманському напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося. Агресор протягом дня вісім разів намагався прорвати нашу оборону в районах Копанок, Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Чотири атаки відбито, бої тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак ворога поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог уже 6 разів намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районі Часового Яру. Три атаки відбито. Бої тривають.

Окупанти протягом дня продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом ворог намагався 26 разів штурмувати позиції наших захисників в районах Дружби, Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка. Один бій ще триває.

За попередньою інформацією, на Торецькому напрямку ворог втратив 70 осіб, п’ять одиниць автомобільної техніки та артсистему. Пошкоджено два автомобілі та артилерійську систему.

Також напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка та Уманське. Всього наразі відбулось 27 атак, одна триває.

За наявною інформацією ворог втратив на цьому напрямку понад 300 військовослужбовців, танк, три ББМ, п’ять артсистем та один автомобіль. Пошкоджено три танка, чотири ББМ та чотири артсистеми.

На Курахівському напрямку протягом дня окупанти 18 разів атакували позиції Сил оборони. Два боєзіткнення ще тривають. Ситуація під контролем наших захисників.

Попередньо, близько 50 військовослужбовців втратив ворог на Курахівському напрямку за сьогодні. Також знищено чотири танка, дев’ять бойових броньованих машини. Ще п’ять танків пошкоджено.

На Времівському напрямку ворог тиснув в районі Костянтинівки. Дві атаки відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку успіху не мала спроба агресора атакувати наших захисників в районі Малої Токмачки.

Придніпровський напрямок. Десять атак противника успішно відбито. Втрат позицій не допущено. Ситуація під контролем Сил оборони.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по п’яти районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та трьох складах з боєприпасами противника.

Слід відзначити професійну бойову роботу воїнів 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Гармаші проявляють неабияку майстерність в ураженні живої сили, озброєння та техніки противника.