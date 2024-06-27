Росіяни обстріляли Херсонщину, поранений мирний мешканець

Сьогодні ввечері, 27 червня, росіяни знову завдали удару по Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“До лікарні звернувся житель села Козацьке, який потрапив під російський обстріл сьогодні ввечері”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 57-річний чоловік отримав вибухову травму, також у нього травматична ампутація пальця на руці.
Потерпілому надається допомога.
- Російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка.