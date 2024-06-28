Сумчани поскаржилися на погане самопочуття через "дивні опади"

Керівник міської військової адміністрація Сум Олексій Дрозденок на своїй сторінці у Telegram повідомив про скарги містян на погане самопочуття через "дивні опади" ввечері у четвер.

Влада міста підтвердила, що в районі вулиці Привокзальної справді було зафіксовано "опади невизначеного характеру". При цьому дирекція розташованої поруч Сумської ТЕЦ відзвітувала про те, що станція працює у штатному режимі, а жодних надзвичайних ситуацій не було.

За словами Дрозденка, ситуація перебуває під контролем ДСНС та інших служб, які продовжують спостерігати за незрозумілим явищем. Керівник МВА закликав зберігати спокій та стежити за оновленнями інформації.