Головне за ніч та ранок середи, 22 травня: блекаут у Сумах, 24 збитих БпЛА, удар по Покровську

Нічна повітряна атака , 116 бойових зіткнень , 55 відбитих штурмів на Краматорському і Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вдосконалені Sea Baby.

У Покровську Донецької області в ніч на 22 травня окупанти влучили у приватний будинок. Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще двоє, у тому числі 10-річна дитина, зазнали поранень. За попередніми даними, російські окупанти застосували для атаки ракету "Іскандер".

"За даними слідства, 21 травня 2024 року о 23:00 війська рф завдали ракетного удару по території с. Ріг м. Покровська. Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму", – повідомили прокурори.

Також від вибуху травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу.

Через вибух пошкоджені 3 домогосподарства й газогін.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали у прокуратурі.

Захисники України збили всі 24 ударні безпілотники. Ворог провів запуск із російських Приморського-Ахтарська і Курська та окупованого Криму.

Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей", – сказав він.

Упродовж доби відбулося 116 бойових зіткнень, на пів сотні менше, ніж тиждень тому.

Росіяни завдали чотирьох ракетних ударів, 55 авіаційних ударів (з використанням 84 КАБів), здійснили понад 900 ударів безпілотниками-камікадзе, вчинили понад 3500 обстрілів, зокрема 89 – з реактивних систем залпового вогню, повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій.

На Сіверському напрямку на сході захисники відбили 13 атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка і Виїмка Донецької області.

На Краматорському противник 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. У районах населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка успіху ворог не мав.

На Покровському який день поспіль – найвища інтенсивність. Наші захисники відбивали 42 атаки в районі населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Калинове, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Новоолександрівка, Прогрес, Невельське. Ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники ліквідували ще 1300 окупантів та 41 ворожу артсистему. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 496 370 особового складу, майже 17 500 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та понад 7500 танків.

Про інші втрати ворога – в новині.

Окупанти на початку доби здійснили атаку на Сумщину з використанням ударних безпілотників. За повідомленням обласної військової адміністрації, ціллю ворога були енергетичні об'єкти у двох містах – Шостці та Конотопі.

Через ворожий удар було припинено електропостачання, наразі ведуться роботи щодо його відновлення. На місцях влучань "шахедів" працюють необхідні служби. Наслідки уточнюються, про поранених не повідомляли.

Конотоп було атаковано і вдень – тоді росіяни цілили у виробничу інфраструктуру.

Через атаку "шахедів" в ніч на середу Суми було знеструмлено. Про блекаут повідомив на своїй сторінці в Telegram керівник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Раніше Сумська обласна військова адміністрація повідомляла про те, що росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах в містах Шостка та Конотоп.

Станом на 6:44 до міста почало повертатися світло.

Близько 7 ранку Сумська ОВА повідомила, що енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено внаслідок ворожого удару.

У Шосткинському та Конотопському районах відновлення постачання триває.

Російські війська сьогодні вранці вдарили по Чугуєву Харківської області. Пошкоджений дитсадок, постраждало 7 осіб.

Морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені системами "Град".

Оновлене озброєння вже застосували проти окупантів. Джерела LB.ua підтвердили, що позаминулої ночі Sea Baby Служби безпеки спільно з Військово-морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

"Наш «Sea Baby» – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно", – зазначив співрозмовник у СБУ.

У Службі показали ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!