​«Наступу на Харківщині не сталося б, якби ми могли використовувати ATACMS по території Росії»

24-річний командир відділення спецназу українського загону «Кракен» «Драго» розповів британській The Times про наступ росіян на Харківську область. За свої дії у боях з росіянами на Слобожанщині «Драго» нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

За його словами, російські підрозділи, які захопили українські позиції, належали до спецназу.

«Ми бачили, як вони професійно та злагоджено працюють – це було на високому рівні. У них були автомати Калашникова останнього зразка, прилади нічного бачення. Весь їхній рух прикривався влучним вогнем», – сказав «Драго».

Бійці «Кракена» спостерігали, як російські війська скупчуються на кордоні з Україною з минулого місяця. Однак Сили оборони не мали змоги завдати превентивного удару по них через заборону США на використання американських ракет великої дальності на російській території, констатувала The Times.

Фото: Фото надано підрозділом «Кракен» ГУР МО Підрозділ «Драго»

«Там зібралося багато росіян, і ми могли знищити їх по дорозі, але у нас небагато ATACMS, і ми маємо заборону на їх використання. Нам довелося чекати, поки вони перетнуть кордон», – сказав «Драго», додавши, що така позиція США дорого коштувала його підрозділу.

Коли 10 травня росіяни почали наступ, група «Драго» утримувала позиції в селі Красне на Харківщині. Російська артилерія відкрилася о третій годині ночі, прикриваючи рух невеликих груп спецназу. Росіяни при цьому обійшли опорні пункти Сил оборони України вночі і вдарили по них з тилу.

Українці очікували типової лобової атаки росіян при підтримці бронетехніки та зіткнулися з новою тактикою малих груп, але утримували позиції до світанку. Тоді російські спецназівці зайняли сусідню позицію, який утримував інший підрозділ і підійшли до команди «Драго» ззаду.

Шестеро бійців «Кракена» були оточені в траншеї з двома бліндажами. Ворог переважав кількістю, тож українцям потрібно було вирватися з оточення, щоб вижити. «Драго» змушений був викликати артилерійський вогонь по власній позиції.

«Це спрацювало. Артилерія вбила щонайменше трьох із них, і вони відступили. Потім приїхала наша група підкріплення», – розповів він.

Росіянам вдалося убити одного та поранити ще одного бійця «Кракена», які прибули на допомогу.

«Було так важко бачити, як мій друг лежить мертвий на землі. Я був виснажений і спустошений тим, що хлопець, який прийшов сюди, щоб врятувати нас, помер», – сказав «Драго». За його словами, обидва – убитий та поранений бійці, були його друзями з цивільного життя.

«Драго» вдалося дістатися до пораненого, затягти його в траншею, перев’язати рану та стабілізувати його. У цей час він отримав поранення від вибуху гранати.

Росіяни захопили один з бліндажів, розпочавши перестрілку з відстані всього п’яти метрів. Група «Драго» вбила принаймні двох із них.

До того моменту, коли бійцям «Кракена» вдалося евакуюватися, вони утримували росіян у Красному упродовж 16 годин, вигравши час для інших підрозділів Сил оборони, які зайняли позиції в селі Липці.

Фото: https://deepstatemap.live/

«Це важка робота, але ми стабілізували ситуацію на лінії фронту, і на допомогу прибули інші підрозділи, – сказав «Фанат», заступник командира загону «Кракен». – Вони все ще атакують з різних сторін, але ми також намагаємося знайти їхні слабкі місця, щоб розширити фронт і відкинути їх назад. Ми робимо рейди, можемо атакувати їх логістику, кусати їх. Вони тікають, а потім ці позиції захоплюють наші підрозділи».

Фото: Фото надане підрозділом «Кракен» ГУР МО «Драго» з побратимом із «Кракена»

«Драго» нагадав, що аргументи щодо будь-якої затримки західної військової допомоги Україні пізніше виявилися необґрунтованими – спочатку щодо артилерії, потім танків, реактивних літаків і тепер використання зброї великої дальності.

«Нічого з цього не сталося б, якби ми могли використовувати ATACMS, – сказав він. – Росіяни ніколи б не змогли нас оточити і атакувати з тилу. Ми б вдарили по них на території Росії, як тільки побачили. Нам потрібне це зелене світло. Відсутність його нам дорого коштує».