​«Наступу на Харківщині не сталося б, якби ми могли використовувати ATACMS по території Росії»

За його словами, російські підрозділи, які захопили українські позиції, належали до спецназу.
«Ми бачили, як вони професійно та злагоджено працюють – це було на високому рівні. У них були автомати Калашникова останнього зразка, прилади нічного бачення. Весь їхній рух прикривався влучним вогнем», – сказав «Драго».
Бійці «Кракена» спостерігали, як російські війська скупчуються на кордоні з Україною з минулого місяця. Однак Сили оборони не мали змоги завдати превентивного удару по них через заборону США на використання американських ракет великої дальності на російській території, констатувала The Times.
«Там зібралося багато росіян, і ми могли знищити їх по дорозі, але у нас небагато ATACMS, і ми маємо заборону на їх використання. Нам довелося чекати, поки вони перетнуть кордон», – сказав «Драго», додавши, що така позиція США дорого коштувала його підрозділу.
Коли 10 травня росіяни почали наступ, група «Драго» утримувала позиції в селі Красне на Харківщині. Російська артилерія відкрилася о третій годині ночі, прикриваючи рух невеликих груп спецназу. Росіяни при цьому обійшли опорні пункти Сил оборони України вночі і вдарили по них з тилу.
Українці очікували типової лобової атаки росіян при підтримці бронетехніки та зіткнулися з новою тактикою малих груп, але утримували позиції до світанку. Тоді російські спецназівці зайняли сусідню позицію, який утримував інший підрозділ і підійшли до команди «Драго» ззаду.
Шестеро бійців «Кракена» були оточені в траншеї з двома бліндажами. Ворог переважав кількістю, тож українцям потрібно було вирватися з оточення, щоб вижити. «Драго» змушений був викликати артилерійський вогонь по власній позиції.
«Це спрацювало. Артилерія вбила щонайменше трьох із них, і вони відступили. Потім приїхала наша група підкріплення», – розповів він.
Росіянам вдалося убити одного та поранити ще одного бійця «Кракена», які прибули на допомогу.
«Було так важко бачити, як мій друг лежить мертвий на землі. Я був виснажений і спустошений тим, що хлопець, який прийшов сюди, щоб врятувати нас, помер», – сказав «Драго». За його словами, обидва – убитий та поранений бійці, були його друзями з цивільного життя.
«Драго» вдалося дістатися до пораненого, затягти його в траншею, перев’язати рану та стабілізувати його. У цей час він отримав поранення від вибуху гранати.
Росіяни захопили один з бліндажів, розпочавши перестрілку з відстані всього п’яти метрів. Група «Драго» вбила принаймні двох із них.
До того моменту, коли бійцям «Кракена» вдалося евакуюватися, вони утримували росіян у Красному упродовж 16 годин, вигравши час для інших підрозділів Сил оборони, які зайняли позиції в селі Липці.
«Це важка робота, але ми стабілізували ситуацію на лінії фронту, і на допомогу прибули інші підрозділи, – сказав «Фанат», заступник командира загону «Кракен». – Вони все ще атакують з різних сторін, але ми також намагаємося знайти їхні слабкі місця, щоб розширити фронт і відкинути їх назад. Ми робимо рейди, можемо атакувати їх логістику, кусати їх. Вони тікають, а потім ці позиції захоплюють наші підрозділи».
«Драго» нагадав, що аргументи щодо будь-якої затримки західної військової допомоги Україні пізніше виявилися необґрунтованими – спочатку щодо артилерії, потім танків, реактивних літаків і тепер використання зброї великої дальності.
«Нічого з цього не сталося б, якби ми могли використовувати ATACMS, – сказав він. – Росіяни ніколи б не змогли нас оточити і атакувати з тилу. Ми б вдарили по них на території Росії, як тільки побачили. Нам потрібне це зелене світло. Відсутність його нам дорого коштує».