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Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області упродовж доби

Російська армія завдала 391 удар по території Запорізької області.

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області упродовж доби
Іван Федоров
Фото: Вікі

Окупаційна російська армія атакувала 8 населених пунктів Запорізької області впродвож доби, завдавши 391 удар.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Зокрема, війська РФ вдарили ракетою по Запоріжжю. 

Також ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці. 

182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 

191 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

8 травня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжі. Тоді було пошкоджено 15 житлових будинків, 3 заклади освіти і 1 лікарня.

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