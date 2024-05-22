Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області упродовж доби

Окупаційна російська армія атакувала 8 населених пунктів Запорізької області впродвож доби, завдавши 391 удар.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ вдарили ракетою по Запоріжжю.

Також ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці.

182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

191 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

8 травня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжі. Тоді було пошкоджено 15 житлових будинків, 3 заклади освіти і 1 лікарня.