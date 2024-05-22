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Уночі Росія атакувала енергетичні об'єкти на північному сході України

Тривають роботи з відновлення постачання. 

Уночі Росія атакувала енергетичні об'єкти на північному сході України
Фото: Чернігівська ОДА

Уночі 22 травня російська армія атакувала безпілотниками об'єкти енергетичної інфраструктури на північному сході України.

Внаслідок атаки знеструмлені мешканці в Сумах та прилеглих районах. Про це повідомили в Укренерго.

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Фахівці забезпечують заживлення критичної інфраструктури Сум і районів. 

Сумська ОВА близько 7 ранку повідомила, що енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено внаслідок ворожого удару. У Шосткинському та Конотопському районах відновлення постачання триває.

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