Уночі Росія атакувала енергетичні об'єкти на північному сході України

Уночі 22 травня російська армія атакувала безпілотниками об'єкти енергетичної інфраструктури на північному сході України.

Внаслідок атаки знеструмлені мешканці в Сумах та прилеглих районах. Про це повідомили в Укренерго.

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Фахівці забезпечують заживлення критичної інфраструктури Сум і районів.

Сумська ОВА близько 7 ранку повідомила, що енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено внаслідок ворожого удару. У Шосткинському та Конотопському районах відновлення постачання триває.