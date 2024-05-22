Уночі Росія атакувала енергетичні об'єкти на північному сході України

Уночі 22 травня російська армія атакувала безпілотниками об'єкти енергетичної інфраструктури на північному сході України.
Внаслідок атаки знеструмлені мешканці в Сумах та прилеглих районах. Про це повідомили в Укренерго.
"Тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.
Фахівці забезпечують заживлення критичної інфраструктури Сум і районів.
Сумська ОВА близько 7 ранку повідомила, що енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено внаслідок ворожого удару. У Шосткинському та Конотопському районах відновлення постачання триває.
- Електроенергія почала повертатися до міста о 5:20. Наразі на маршрути міста виїжджають тролейбуси з автономним ходом.
- Ворог уночі вдарив по енергетичних об'єктах Шостки й Конотопу.