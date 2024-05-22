Україна отримає першу виплату з прибутків від російських активів у липні

Євросоюз планує надавати Україні гроші за цією програмою двічі на рік.

Європейська Комісія планує здійснити першу виплату за погодженою Радою ЄС програмою передачі Україні надприбутків від заморожених активів РФ вже у липні.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, рішення набуде чинності після публікації в офіційному друкованому органі ЄС. За словами віцепрезидента з питань економіки Валдіса Домбровскіса, швидкість залишається важливою, тому чиновники докладуть усіх зусиль, щоб перша з двох запланованих на рік виплат була здійснена вже в середині літа.

Загалом цьогоріч Україна має отримати за цією програмою 3 мільярди євро, 90% яких буде спрямовано на військові потреби. ЄС залишає за собою право пріоритизації коштів, перегляд відбудеться до 1 січня 2025 року.