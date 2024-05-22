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Україна отримає першу виплату з прибутків від російських активів у липні

Євросоюз планує надавати Україні гроші за цією програмою двічі на рік. 

Україна отримає першу виплату з прибутків від російських активів у липні
Фото: EPA/UPG

Європейська Комісія планує здійснити першу виплату за погодженою Радою ЄС програмою передачі Україні надприбутків від заморожених активів РФ вже у липні. 

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, рішення набуде чинності після публікації в офіційному друкованому органі ЄС. За словами віцепрезидента з питань економіки Валдіса Домбровскіса, швидкість залишається важливою, тому чиновники докладуть усіх зусиль, щоб перша з двох запланованих на рік виплат була здійснена вже в середині літа.

Загалом цьогоріч Україна має отримати за цією програмою 3 мільярди євро, 90% яких буде спрямовано на військові потреби. ЄС залишає за собою право пріоритизації коштів, перегляд відбудеться до 1 січня 2025 року. 

 

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