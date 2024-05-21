Покровський напрямок та Краматорський і Курахівський залишаються надзвичайно складними.

Про це у вечірньому відеозверненні 21 травня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні", - сказав глава держави.

Він зазначив, що заслухав детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони від глави Міноборони Рустема України Умєрова, говнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Зеленський додав, що про пореби України на полі бою доповіли партнерам на засіданні "Рамштайну" 20 травня. "Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації", - додав Президент.