Покровський напрямок та Краматорський і Курахівський залишаються надзвичайно складними.
Про це у вечірньому відеозверненні 21 травня повідомив Президент України Володимир Зеленський.
"Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні", - сказав глава держави.
Він зазначив, що заслухав детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони від глави Міноборони Рустема України Умєрова, говнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.
Зеленський додав, що про пореби України на полі бою доповіли партнерам на засіданні "Рамштайну" 20 травня. "Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації", - додав Президент.
- Попри те, що російська армія розпочала наступальні дії у Харківській області, інтенсивність російських атак на сході України залишається досить високою, повіомляло британське Міноборони. Російські війська продовжують зосереджувати свої наступальні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки, здійснюючи атаки на широкому фронті по обидва боки траси Е50.
- Для Росії траса Е50 є основною лінією зв'язку між окупованим РФ Донецьком та підконтрольним Україні містом Покровськ, яке знаходиться приблизно в 30 км від нинішньої лінії фронту, однак, ймовірно, є російською оперативною ціллю.
- Що відбувається на найважливіших ділянках фронту, читайте у матеріалі LB.ua.