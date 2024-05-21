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Попри натупальні дії на півночі Харківщини російська армія продовжує атакувати на Донецькому напрямку, — розвідка Британії

Інтенсивність бойових дій на сході України залишається високою.

Попри натупальні дії на півночі Харківщини російська армія продовжує атакувати на Донецькому напрямку, — розвідка Британії
Фото: Генштаб ЗСУ

Попри те, що російська армія розпочала наступальні дії на північному сході України у Харківській області, інтенсивність російських атак на сході України залишається досить високою.

Про це повідомляє міноборони Британії з посиланням на дані розвідки в мережі Х.

За даними розвідки, російські війська продовжують зосереджувати свої наступальні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки, здійснюючи атаки на широкому фронті по обидва боки траси Е50.

Для Росії траса Е50 є основною лінією зв'язку між окупованим РФ Донецьком та підконтрольним Україні містом Покровськ, яке знаходиться приблизно в 30 км від нинішньої лінії фронту, однак, ймовірно, є російською оперативною ціллю.

«Російські сили, ймовірно, досягли низки невеликих тактичних успіхів протягом останніх 72 годин, хоча, ймовірно, великою ціною. Російські атаки в цьому напрямку, ймовірно, спрямовані на те, щоб створити помітну перешкоду і розділити українські сили», — зазначають у розвідці.

У міноборони Британії, почилаючись на джерела української сторони, повідомили, що на північ від Бахмута, в районі міста Сіверськ, українські військові повідомляли про важкі зіткнення з російськими загарбниками 18 і 19 травня, а також про обстріли українських позицій у Білогорівці, Верхньокам'янському та Роздолівці. 

Успіхи російських військ на цій ділянці залишаються вкрай обмеженими, вважають аналітики.

  • За даними Генштабу, Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей.
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