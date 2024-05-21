10 українських військовослужбовців пройшли навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах

10 українських військовослужбовців пройшли навчання з обслуговування літаків F-16 у Нідерландах.

Про це пише The Guardian з посиланням на міністерство оборони країни.

Солдати відпрацювали обслуговування всіх важливих елементів екіпірування пілота винищувача, включно з кисневими системами, шоломами та бортовими парашутами.

Тренування також включали складання та перевірку рятувального комплекту, який дозволяє пілоту вижити протягом кількох днів після вимушеної посадки. Крім іншого, комплект містить їжу та ліки.

“Їхня підготовка готує до всіх можливих ризиків місії F-16. Зрештою, це також забезпечить кращий захист українських пілотів”, ‒ додали у міністерстві.