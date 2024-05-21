10 українських військовослужбовців пройшли навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах

10 українських військовослужбовців пройшли навчання з обслуговування літаків F-16 у Нідерландах.
Про це пише The Guardian з посиланням на міністерство оборони країни.
Солдати відпрацювали обслуговування всіх важливих елементів екіпірування пілота винищувача, включно з кисневими системами, шоломами та бортовими парашутами.
Тренування також включали складання та перевірку рятувального комплекту, який дозволяє пілоту вижити протягом кількох днів після вимушеної посадки. Крім іншого, комплект містить їжу та ліки.
“Їхня підготовка готує до всіх можливих ризиків місії F-16. Зрештою, це також забезпечить кращий захист українських пілотів”, ‒ додали у міністерстві.
- Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні восени.
- Тиждень тому очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16 будуть в Україні упродовж місяців.
- Бельгія також вирішила прискорити постачання своїх F-16 для України і має намір зробити це до кінця року.
- У квітні нідерландські F-16 прибули до Європейського навчального центру в Румунії.
- У травні Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.
- Раніше Reuters писав, що Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників у червні-липні.
- У березні американська газета New York Times написала, що Україна може отримати шість F-16 до літа і розгорнути перші вже у липні. До польотів на них будуть готові 12 українських пілотів.