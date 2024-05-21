​На Work.ua з'явились вакансії з бронюванням від мобілізації

Найбільший сайт пошуку роботи в України Work.ua створив окремий розділ, а також фільтр із вакансіями, де можна отримати бронь від мобілізації.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Зараз знаходити співробітників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців. Однак таким компаніям держава надає можливість бронювати працівників, і це може бути додатковою перевагою для кандидатів під час пошуку роботи", - йдеться в повідомленні.
Усі вакансії з бронюванням публікуються у спеціальному розділі. Компанія також створила окремий фільтр для них і позначає їх зеленим бейджем.
"Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції", - зазначає Work.ua.
- 20 листопада минулого року Міністерство оборони та Work.ua підписали меморандум про співпрацю. Тепер на платформі здійснюють рекрутинг до Збройних сил України.
- Також Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.
7 грудня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua.
- У березні цього року всі військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ. Алгоритм створили для людей, які мають бажання знайти себе в ЗСУ, проте наразі він діятиме для добровольців.
- Крім того, Міноборони обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це - модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію.
У березні Десантно-штурмові війська також запустили сайт, на якому можна подати заявку на службу в будь-якій бригаді Командування.