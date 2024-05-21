​На Work.ua з'явились вакансії з бронюванням від мобілізації

Вони публікуються у спеціальному розділі і позначені спеціальним фільтром.

Найбільший сайт пошуку роботи в України Work.ua створив окремий розділ, а також фільтр із вакансіями, де можна отримати бронь від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Зараз знаходити співробітників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців. Однак таким компаніям держава надає можливість бронювати працівників, і це може бути додатковою перевагою для кандидатів під час пошуку роботи", - йдеться в повідомленні.

Усі вакансії з бронюванням публікуються у спеціальному розділі. Компанія також створила окремий фільтр для них і позначає їх зеленим бейджем.

"Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції", - зазначає Work.ua.