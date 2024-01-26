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Міноборони обговорює ідею надання видам військ прав на окремий рекрутинг

Це модель, яку використовують у США.

Міноборони обговорює ідею надання видам військ прав на окремий рекрутинг
Фото: EPA/UPG

Міноборони обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Про це голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія розповів під час панельної дискусії "2024: сценарії для країни" в рамках проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна". 

Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію. 

Як приклад він навів Третю штурмову бригаду, яка має власний центр рекрутингу. 

"У неї свій рекрутинговий бізнес-процес, на Work.ua є свої форми, які заповнюють, потім рекрутери є. І держава має в принципі досягти хоча б схожого чогось, бо у них він на одному з найкращих рівнів", – сказав він, додавши, що навіть у цієї бригади є складнощі з мобілізацією. 

Рекрутинг і мобілізація

  • 7 грудня заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua.
  • У листопаді Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.
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