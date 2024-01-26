Міноборони обговорює ідею надання видам військ прав на окремий рекрутинг

Міноборони обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Про це голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія розповів під час панельної дискусії "2024: сценарії для країни" в рамках проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна".

Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію.

Як приклад він навів Третю штурмову бригаду, яка має власний центр рекрутингу.

"У неї свій рекрутинговий бізнес-процес, на Work.ua є свої форми, які заповнюють, потім рекрутери є. І держава має в принципі досягти хоча б схожого чогось, бо у них він на одному з найкращих рівнів", – сказав він, додавши, що навіть у цієї бригади є складнощі з мобілізацією.

Рекрутинг і мобілізація