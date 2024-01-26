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Росіяни збільшили кількість наступальних та штурмових дій, – Тарнавський​

Ворог завдав десяти авіаційних ударів, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 624 артобстріли.

Росіяни збільшили кількість наступальних та штурмових дій, – Тарнавський​
Олександр Тарнавський
Фото: Тарнавський Teleпram

Російські окупаційні війська протягом доби збільшили кількість штурмів на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 624 артобстріли. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", – написав він у Telegram.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 480 осіб та 23 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, два танки, сім ББМ, шість артсистем, п'ять автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Сили оборони також знищили два склади боєприпасів противника.

"Нейтралізовано або знищено 161 БпЛА різних типів", – додав Тарнавський.

Як повідомлялося, на фронті за минулу добу відбулося 82 бойових зіткнення. Також протягом минулої доби Сили оборони завдали удари по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника.

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