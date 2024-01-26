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Сили оборони ліквідували ще майже тисячу окупантів, 8 ворожих таків і 16 бронемашин

Загалом Росія вже втратила в Україні 380 600 військових.

Сили оборони ліквідували ще майже тисячу окупантів, 8 ворожих таків і 16 бронемашин
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 380600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 380600 (+990) осіб
  • танків - 6265 (+8)
  • бойових броньованих машин - 11637 (+16)
  • артилерійських систем - 9082 (+15)
  • РСЗВ - 972 (+0) 
  • засоби ППО - 660 (+0)
  • літаків - 331 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0)
  • крилаті ракети - 1845 (+1)
  • кораблі / катери - 23 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20)
  • спеціальна техніка - 1425 (+5).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній "важливій цілі" противника.

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