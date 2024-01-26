Сили оборони ліквідували ще майже тисячу окупантів, 8 ворожих таків і 16 бронемашин

Загалом Росія вже втратила в Україні 380 600 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 380600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 380600 (+990) осіб

танків - 6265 (+8)

бойових броньованих машин - 11637 (+16)

артилерійських систем - 9082 (+15)

РСЗВ - 972 (+0)

засоби ППО - 660 (+0)

літаків - 331 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0)

крилаті ракети - 1845 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20)

спеціальна техніка - 1425 (+5).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній "важливій цілі" противника.