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ЄС та Литва виділили 15,5 млн євро на будівництво бомбосховищ в українських школах

Кошти виділять на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України.

ЄС та Литва виділили 15,5 млн євро на будівництво бомбосховищ в українських школах
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Європейська Комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України. Литва бере відповідальність за реалізацію проєкту і надає додаткових півмільйона євро. 

Таку угоду підписали між Представництвом Європейської Комісії в Україні та литовським Центральним агентством управління проєктами CPVA, — повідомили у представництві ЄС в Україні.

"Російська військова агресія позбавляє тисячі українських дітей нормального життя та освіти. Наша остання ініціатива підкреслює непохитну відданість ЄС забезпечити максимально безпечне освітнє середовище для всіх дітей в Україні", — зазначила посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова.

Через цілеспрямоване знищення агресором шкіл, дитячих садків та інших освітніх закладів, кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована. В країні зростає покоління дітей, які не взагалі не відвідують школу. Близько 1,6 мільйона школярів і 0,2 мільйона дошкільнят не відвідують навчальні заклади, а близько 900 000 дітей заявляють про бажання навчатися дистанційно.

Ініціатива з будівництва бомбосховищ є ще одним прикладом підтримки Європейським Союзом освітнього сектору України. Вона також є продовженням зусиль Литви та CPVA заради відновлення України.

Програма ЄС надає перевагу регіонам, які потерпають від військових дій найбільше — Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Харківщина та Одещина. 

Щонайменше п’ять укриттів планують побудувати у цих прифронтових областях.

"Наша остання ініціатива підкреслює непохитну прихильність ЄС забезпечити максимально безпечне освітнє середовище для всіх дітей в Україні", — додає пані посол.

  • Кожна сьома школа в Україні була пошкоджена росіянами внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Повністю зруйновано 200 шкіл.
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