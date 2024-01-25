Двоє інформаторів РФ, які коригували обстріли електропідстанцій Харкова та Слов’янська отримали тюремні сроки

Один отримав 8 років ув'язнення, інший — десять.

Двоє інформаторів російських окупантів, які коригували ворожі ракетно-артилерійські удари по інфраструктурі та енергооб'єктах Харкова та Слов'янська, отримали тюремні строки.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ще двох коригувальників ворожого вогню по Харкову та Донеччині.

За наведенням цих зловмисників російські окупанти здійснювали ракетно-артилерійські удари по інфраструктурі прифронтових регіонів. Насамперед мова йде про соціальні установи та місцеві енергооб’єкти, у тому числі електропідстанції.

Співробітники СБУ затримали обох ворожих поплічників у результаті контрдиверсійних заходів на території східних областей.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному з них 10 років тюрми, іншому – 8 років ув’язнення.

Серед засуджених – інформатор, який передавав агресору розвіддані про геолокації та технічний стан енергогенеруючих підприємств Харкова.

Фото: СБУ

Ще один злочинець – направляв російській спецслужбі координати діючих об’єктів енергетичної інфраструктури Слов’янська.

Фото: СБУ

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, які використовували для комунікації з фсб. Також в одного з ворожих поплічників виявлено чернетку заяви, де він просив прийняти його до лав окупаційних угруповань Росії.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).