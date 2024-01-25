США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Болгарія хоче конфіскувати великий російський курорт на Чорному морі
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Коаліція дронів розширилися ще на дві країни

До Латвії та України поєдналися Британія та Швеція. 

Коаліція дронів розширилися ще на дві країни
Український БПЛА MiniShark
Фото: “Мілітарний”

Швеція та Велика Британія поєдналися до коаліції дронів, створеної для підтримки України. Тепер вона налічує чотири країни, повідомили в українському міністерстві оборони

Рішення про приєднання Швеції 23 січня на засіданні "Рамштайну" озвучив міністр оборони Поль Джонсон. Також про намір приєднатися до коаліції – і стати її співлідером разом з Латвією – оголосила Велика Британія.

"Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю", – прокоментувала аступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Коаліція дронів була створена Латвією та Україною під час візиту латвійського міністра оборони Андріса Спрудса до Києва 17 січня. Коаліції різних типів озброєння створені на базі Контактної групи з питань оборони України. Існують також Коаліція артилерії, Коаліція авіації та інші. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies