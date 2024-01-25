Коаліція дронів розширилися ще на дві країни

До Латвії та України поєдналися Британія та Швеція.

Швеція та Велика Британія поєдналися до коаліції дронів, створеної для підтримки України. Тепер вона налічує чотири країни, повідомили в українському міністерстві оборони.

Рішення про приєднання Швеції 23 січня на засіданні "Рамштайну" озвучив міністр оборони Поль Джонсон. Також про намір приєднатися до коаліції – і стати її співлідером разом з Латвією – оголосила Велика Британія.

"Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю", – прокоментувала аступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Коаліція дронів була створена Латвією та Україною під час візиту латвійського міністра оборони Андріса Спрудса до Києва 17 січня. Коаліції різних типів озброєння створені на базі Контактної групи з питань оборони України. Існують також Коаліція артилерії, Коаліція авіації та інші.