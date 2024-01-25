Розгляд апеляції на запобіжний захід Гринкевича відклали на місяць, – ЦПК

Київський апеляційний суд мав розглянути скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. Однак розгляд справи відклали за клопотанням самих адвокатів, повідомляє у Telegram Центр протидії корупції.
Тепер апеляцію на арешт готуються розглянути через місяць. Під час обрання запобіжного заходу Гринкевича захищали три адвокати, згодом до них приєдналися ще двоє.
"Нова захисниця попросили відкласти засідання, бо вона нібито ще не встигла ознайомитися з матеріалами, підготувати доповнення до скарги і узгодити позицію з підозрюваним", – повідомили в ЦПК.
Гринкевич перебуває в СІЗО, заставу в 429 млн гривень за нього не вносили. Наступне засідання має відбутися у четвер, 22 лютого, при цьому строк перебування під вартою у Гринкевича спливає 26 лютого.
Справа Гринкевича
- Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабара у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис. гривень. Майно бізнесмена арештували.
- Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – в постачанні неякісного одягу для армії. Окрім того, фірми бізнесмена мали постачати військовим харчування. Докладно – в експлейнері "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів".
- Окрім Гринкевича-старшого, в справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі після того, як він встиг побувати в розшуку. У ДБР казали, що спершу не могли затримати його, бо бракувало доказів.
- Зараз Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.