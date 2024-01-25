Розгляд апеляції на запобіжний захід Гринкевича відклали на місяць, – ЦПК

Київський апеляційний суд мав розглянути скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. Однак розгляд справи відклали за клопотанням самих адвокатів, повідомляє у Telegram Центр протидії корупції.

Тепер апеляцію на арешт готуються розглянути через місяць. Під час обрання запобіжного заходу Гринкевича захищали три адвокати, згодом до них приєдналися ще двоє.

"Нова захисниця попросили відкласти засідання, бо вона нібито ще не встигла ознайомитися з матеріалами, підготувати доповнення до скарги і узгодити позицію з підозрюваним", – повідомили в ЦПК.

Гринкевич перебуває в СІЗО, заставу в 429 млн гривень за нього не вносили. Наступне засідання має відбутися у четвер, 22 лютого, при цьому строк перебування під вартою у Гринкевича спливає 26 лютого.

Справа Гринкевича