Суд відправив Романа Гринкевича під варту, він може вийти під заставу

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він має знаходитись під вартою до 17 березня, але може вийти під заставу в понад 500 млн гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу розглядала суддя Тетяна Ільєва.

До початку судового засідання Роман Гринкевич та його адвокат відмовились від спілкування з журналістами. Гринкевич наголосив, що його словам можуть бути використані проти нього, тому говоритиме лише після завершення засідання.

Прокурор у справі Гринкевича Ярослав Гаврищук заявив, що на Романа Гринкевича, як співорганізатора, покладались керівництво компанією, використання зв’язків та залучення на приймання товарів.

"Роман погодився на участь відведених функцій. Він увійшов до створеної Ігорем організації. В січні-лютому 2023 року Гринкевич спільно з іншими, з січня по грудень 2023 року завдали збитків на загальну суму у понад 94 мільйони гривень", - зазначив прокурор.

Водночас захист Гринкевича наполягав, що той не отримував судових повісток, не мав наміру переховуватись від слідства та не намагався виїхати за межі України. Відповідно, захист просив для Романа запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сам Гринкевич заявив, що не розуміє змісту висунутих на його адресу звинувачень, і наголосив, що не планував і не планує залишати територію України, а натомість збирається "відстоювати свою честь і доводити правоту".

Що передувало