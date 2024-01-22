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Внаслідок пожежі у Харківській області загинули троє людей, - ДСНС

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Внаслідок пожежі у Харківській області загинули троє людей, - ДСНС
Ліквідація пожежі у сел. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 22 січня, у сел. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області виникла пожежа із загиблими. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що пожежа сталась у квартирі на 1-му поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку.

В кімнаті на площі 9 кв.м. горіли домашні речі.

Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла чоловіка та двох жінок.

ДСНС повідомляє, що попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

У Дніпрі внаслідок пожежі загинула жінка 1983 року народження і троє дітей: хлопчик 2018 року народження, та двоє дівчаток, 2017 та 2021 років народження.

На Львівщині внаслідок пожежі загинули 2 людини, бійцям ДСНС вдалося врятувати жінку.У грудні на Чернігівщині під час пожежі загинули жінка і двоє дітей. Причину та обставини трагедії наразі встановлюють.

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