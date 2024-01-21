У Дніпрі внаслідок пожежі загинула жінка та троє дітей

У Дніпрі внаслідок пожежі загинула жінка 1983 року народження і троє дітей: хлопчик 2018 року народження, та двоє дівчаток, 2017 та 2021 років народження.

Про це інформує ДСНС.

За даними рятувальників, займання у житловому будинку сталося сьогодні вночі.

"21 січня о 00:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання житлового будинку, розташованого на вулиці Червоної Рути Індустріального району міста Дніпро", – йдеться у повідомленні.

Горіло домашнє майно на площі 15 кв.м.

Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості.

Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток, 2017 та 2021 років народження.

Боролися із вогнем 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.