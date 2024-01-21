Росіяни "накрили" артилерією село Піщане на Харківщині. Є жертви

Російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів по селу Піщане Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, —і нформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.
"Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп'янського району. Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження",— йдеться в повідомленні.
Сьогодні надранок російська армія скинула авіабомбу на Вовчанськ Харківської області. Знищені житлові будинки.