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Росіяни "накрили" артилерією село Піщане на Харківщині. Є жертви

Загинув цивільний.

Росіяни "накрили" артилерією село Піщане на Харківщині. Є жертви
Куп'янський район, обстріли росіян
Фото: Олег Синєгубов

Російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів по селу Піщане Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, —і нформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.

"Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп'янського району. Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження",— йдеться в повідомленні.

Сьогодні надранок російська армія скинула авіабомбу на Вовчанськ Харківської області. Знищені житлові будинки.

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