Росіяни "накрили" артилерією село Піщане на Харківщині. Є жертви

Сьогодні надранок російська армія скинула авіабомбу на Вовчанськ Харківської області. Знищені житлові будинки.

"Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп'янського району. Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження",— йдеться в повідомленні.

Російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів по селу Піщане Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, —і нформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.

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