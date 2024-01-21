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Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, — Financial Times

Буданов обіцяє продовжувати діяти в тилу Росії і саботувати "військову машину Путіна".

Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, — Financial Times
Фото: Макс Требухов

Під час інтерв'ю для Financial Times очільник Генерального управління розвідки Кирило Буданов розповів про роботу в глибокому тилу ворога. Такі жорсткі дії розвідки України часом лякають західних партнерів, які бояться ядерної відповіді Росії. Однак керівник ГУР обіцяє продовжувати діяти в тилу Росії і саботувати "військову машину Путіна".

Серед останніх дій  його департаменту цього тижня - запуск  ударних безпілотників аж до Санкт-Петербурга і по нафтобазі в Брянській області.

У виданні зазначають, що нахабна тактика лякає західних партнерів України, адже деякі побоюються, що це спровокує жорстоку і, можливо, навіть ядерну відповідь Путіна. 

Начальника розвідки не зворушують такі занепокоєння, він обіцяє продовжувати діяти глибоко в Росії, щоб саботувати військову машину Путіна.

"Ми не передбачаємо кардинальних змін найближчим часом. Все, що ми зробили, ми будемо робити й надалі", - заявив Буданов.

Буданов зазначає, що це буде рік випробувань для України, яка зараз воює з Росією вже більше десяти років.

"Сказати, що все добре, неправда. Сказати, що є катастрофа, теж неправда", — відповів Буданов на запитання щодо контрнаступу.

Він впевнений, що Україні все одно вдасться утримати Путіна, який вже довів, що «вся легенда про могутність [Росії] — це "мильна бульбашка".

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