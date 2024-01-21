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Росіяни створюють у тимчасово окупованому Енергодарі "загони Путіна" з пенсіонерів

Росіяни мобілізують в ряди агітаторів пенсіонерів.

Росіяни створюють у тимчасово окупованому Енергодарі "загони Путіна" з пенсіонерів
"Загони путіна", пенсіонери, росія
Фото: скріншот з відео

Пропагандисти з Кремля вирішили залучити до так званої "агітації" пенсіонерів на окупованих територіях. За зразком діючих на території РФ  “загонів путіна”, які складаються з пенсіонерок, росіяни створили осередок у Енергодарі, який вони назвали “совет ветеранов”.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Першочергово вони будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні.  

"З наближенням запланованих у рф на березень місяць псевдовиборів президента, дані особи здійснюватимуть агітацію за чинного диктатора росії владіміра путіна", — зазначають у ЦНС.

Взамін, за участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки. 

"Таким чином кремль намагається мобілізувати покоління, яке ще пам’ятає що таке радянський “комсомол” та найбільше ностальгує за срср. Саме вони будуть розказувати, яке “велике майбутнє” мешканцям ТОТ будуватиме “верховний лідер” з кремля. Цим вони намагатимуться переконати як молодше нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя у правильності дій окупаційних військ", — додають у підпіллі.

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