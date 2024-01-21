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РФ продовжує обстрілювати Запорізьку область: за добу 15 населених пунктів опинилися під ворожим вогнем

Внаслідок обстрілів поранення отримав 71-річний чоловік.

РФ продовжує обстрілювати Запорізьку область: за добу 15 населених пунктів опинилися під ворожим вогнем
Фото: Юрій Малашко

За добу армія РФ завдала 95 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранення отримав 71-річний житель Гуляйполя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Гуляйполю поранення отримав 71-річний місцевий житель.

Окупанти здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного, а також 26 БПЛА-атак по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Лугівському, Новоандріївці, Роботиному, Левадному й Полтавці.

По території Новодарівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Щербаків, Гуляйполя, Лобкового, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 62 артудари.

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