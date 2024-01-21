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На Донеччині останніми місяцями більше людей повертається, ніж евакуюється, – ОВА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, з території області евакуювали близько 1 млн 357 тис осіб. З них вирішили повернутися 223 тисячі осіб.

На Донеччині останніми місяцями більше людей повертається, ніж евакуюється, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Facebook / Aris Messinis

На Донеччині зростає кількість людей, які повертаються назад після евакуації. Від початку повномасштабного вторгнення РФ таких уже 223 тисячі осіб. За останні два місяці повернулося на дві тисячі більше жителів, аніж евакуювалося.

Про це на брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає кореспондент Укрінформу.

“Із 26 лютого та по теперішній час, з території області евакуювали близько 1 млн 357 тис осіб. З них 163 520 дітей та близько 42 650 осіб з інвалідністю. За цей час також повернулися близько 223 тисяч осіб. І ця тенденція за останній час зберігається до росту. За останні два місяці десь на 2 тисячі більше повернулося, аніж евакуювалося”, - зазначив Петлін.

Він зазначив, що на теперішній час загалом на території області залишаються близько 524 тисяч осіб, і евакуація триває.

“Відправляють щоденно евакопоїздом з міста Покровськ на Львівський напрямок і також кожні вісім днів до міста Бердичів Житомирської області, де займаються і прийомом, і розміщенням, і видачею допомоги. Виплачується разова грошова допомога та щомісячна на проживання”, - нагадав Петлін.

Він додав, що евакуйовані також розміщуються в містах компактного проживання, якщо у них нема можливості десь розміститись.

Евакопункт працює в місті Покровськ і там займаються організацією евакуації місцеві органи влади, до яких у разі ухвалення рішення стосовно виїзду з регіону необхідно звернутися.

“Всі контакти евакопунктів є на сайті ОВА, всі телефони по кожній громаді. Тому ще раз наголошую: приймайте рішення і своєчасно евакуюйтеся до більш безпечних регіонів”, - заявив Петлін, звертаючись до населення, яке ще залишається на Донеччині.

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