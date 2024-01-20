На Сумщині за добу ворог обстріляв 8 прикордонних громад

Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (8 вибухів), артобстріл (8 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів).

Середино-Будська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були авіаудари – пуски ракет з гвинтокрила (8 вибухів).

Есманьська громада: здійснено обстріли FPV дроном-камікадзе (2 вибухи) та обстріл з мінометів (4 вибухи).

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (44 вибухи) та ствольної артилерії (13 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (11 вибухів), обстріли FPV дроном-камікадзе (4 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухів).

Білопільська громада: здійснено обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів).

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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