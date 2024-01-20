На Сумщині за добу ворог обстріляв 8 прикордонних громад

Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 173 вибухи.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
Білопільська громада: здійснено обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів).
Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (11 вибухів), обстріли FPV дроном-камікадзе (4 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухів).
Хотінська громада: ворог бив з мінометів (44 вибухи) та ствольної артилерії (13 вибухів).
Есманьська громада: здійснено обстріли FPV дроном-камікадзе (2 вибухи) та обстріл з мінометів (4 вибухи).
Середино-Будська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були авіаудари – пуски ракет з гвинтокрила (8 вибухів).
Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (8 вибухів), артобстріл (8 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів).
Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).
Миропільська громада: 13 мін скинув ворог на територію громади.