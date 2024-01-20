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Україна стабільно проходить опалювальний сезон, – Міненерго

Дефіциту в енергосистемі немає.

Україна стабільно проходить опалювальний сезон, – Міненерго
міністр енергетики Герман Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону заявив, що Україна стабільно пройшла першу половину опалювального сезону і має достатньо ресурсів для його успішного завершення, повідомляє Укрінформ. 

“Ми повністю тримаємо систему. Маємо всі ресурси для цього – як газу, вугілля і запасів ядерного палива, так і щодо підготовки генерації й об’єктів передачі. Тому ми стабільно проходимо ОЗП”, – зазначив він.

Міністр наголосив, що дефіциту потужності в енергосистемі немає, а на випадок надзвичайних ситуацій існує можливість для імпорту електроенергії з-за кордону, зокрема для забезпечення потреб промисловості.

Водночас Галущенко пояснив, що покриття потреб споживання внутрішніми резервами не є дефіцитом.

“Дефіцит – це коли внутрішніх потужностей недостатньо для виробництва електроенергії, яка споживається у конкретну годину. Відповідно, якщо ми говоримо, що нам потрібно задіяти більше гідрогенерації, то називати ситуацію дефіцитом – абсолютно некоректно, тому що гідрогенерація – це внутрішня генерація, яка виробляє електроенергію всередині країни”, – розповів він.

Урядовець підкреслив, що забезпечити стабільну роботу системи допомагає, зокрема, ремонтна кампанія минулого року, яка стала наймасштабнішою за всю історію України.

“Завдяки цьому ми додали 2,2 ГВт в систему – це те, що було пошкоджено. І результат цієї кампанії – якраз те, що жодних відключень не відбувається”, – резюмував посадовець.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні будують нові енергоблоки, щоб наростити обсяги експорту електроенергії до ЄС. Зокрема, «Укргідроенерго» зводить три нові блоки Дністровської ГАЕС.

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