Зеленський перелічив ділянки на фронті, де тривають важкі бої

Президент Володимир Зеленський озвучив ділянки фронту, де зараз тривають інтенсивні бої.
Як ідеться у вечірньому відеозверненні глави держави 20 січня, лише протягом однієї минулої доби відбулося понад сотню бойових зіткнень.
"Найбільш жорстко – в Авдіївці, Марʼїнський напрямок – Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок наш, Херсонський напрямок – в Кринках", - сказав Зеленсьбкий.
Він наголосив, що "наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі".
"У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться. І я дякую кожному нашому воїну, усім в Україні, хто бʼється зараз, хто працює зараз, хто допомагає, щоб наш народ, наша держава могли виграти цей рік", - додав Президент.
- Зеленський також анонсував нові оборонні пакети для України і безпекові угоди.
- Напередодні з'явилася інформація, що американська і західна розвідки припускають, що війна в Україні триватиме ще декілька років. Критично важливою залишається допомога від США, яка затримується через внутрішні суперечки у Конгресі.
- Радники президента США Джо Байдена попередили конгресменів на приватній зустрічі цього тижня, що коли Конгрес не схвалить додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, Росія може виграти війну упродовж кількох тижнів – у найкращому разі місяців.