Зеленський перелічив ділянки на фронті, де тривають важкі бої

"Наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі", - наголосив Президент.

Президент Володимир Зеленський озвучив ділянки фронту, де зараз тривають інтенсивні бої.

Як ідеться у вечірньому відеозверненні глави держави 20 січня, лише протягом однієї минулої доби відбулося понад сотню бойових зіткнень.

"Найбільш жорстко – в Авдіївці, Марʼїнський напрямок – Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок наш, Херсонський напрямок – в Кринках", - сказав Зеленсьбкий.

Він наголосив, що "наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі".

"У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться. І я дякую кожному нашому воїну, усім в Україні, хто бʼється зараз, хто працює зараз, хто допомагає, щоб наш народ, наша держава могли виграти цей рік", - додав Президент.