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Єрмак: "Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт із Путіним"

"Дайте нам зброю, і ми зробимо роботу", - наголосив керівник ОПУ.

Єрмак: "Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт із Путіним"
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
Фото: Мінстратегпром

Перетворення війни на оборонну може призвести до замороження конфлікту. Україна на таке не погоджується.

Про це в інтерв‘ю Le Figaro заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним, - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що Україна розраховує на партнерів і водночас працює над розвитком свого військово-промислового комплексу.

"Росіяни все ще сподіваються мати перевагу над нами в ресурсах. Нам доводиться розраховувати на технологічні переваги. Лінія фронту простягається на понад 2 000 кілометрів, і більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв. Ми повинні бути реалістами. Ситуація, безперечно, складна, але мотивація нашого народу, мотивація наших воїнів дуже висока. Ми боремося за своє виживання, за свою землю, за перемогу, в яку ми віримо", - зауважив глава ОПУ і укотре закликав партнерів дати зброю: "Дайте нам зброю, і ми зробимо роботу".

Також керівник Офісу Президента згадав проблему мобілізації в Україні.

"На фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати. Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", - додав Єрмак.

  • Напередодні CNN опублікувало матеріал із посиланням на джерела, у якому йдеться, що незалежно від того, хто переможе на наступних президентських виборах у США, американська і західна розвідки припускають, що війна в Україні триватиме ще декілька років - від 2 до 5. При цьому Росія може планувати наступ влітку 2024-го, а Україна готується до контрнаступу в 2025-му.
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