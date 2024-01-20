Єрмак: "Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт із Путіним"

Перетворення війни на оборонну може призвести до замороження конфлікту. Україна на таке не погоджується.

Про це в інтерв‘ю Le Figaro заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним, - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що Україна розраховує на партнерів і водночас працює над розвитком свого військово-промислового комплексу.

"Росіяни все ще сподіваються мати перевагу над нами в ресурсах. Нам доводиться розраховувати на технологічні переваги. Лінія фронту простягається на понад 2 000 кілометрів, і більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв. Ми повинні бути реалістами. Ситуація, безперечно, складна, але мотивація нашого народу, мотивація наших воїнів дуже висока. Ми боремося за своє виживання, за свою землю, за перемогу, в яку ми віримо", - зауважив глава ОПУ і укотре закликав партнерів дати зброю: "Дайте нам зброю, і ми зробимо роботу".

Також керівник Офісу Президента згадав проблему мобілізації в Україні.

"На фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати. Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", - додав Єрмак.