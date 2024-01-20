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"Росія перенаситила системами ППО Крим, а далі — прохідний двір", — Юрій Ігнат

Системи ППО росіян зосереджені переважно в Криму та на фронті, решта частина РФ, як прохідний двір.

"Росія перенаситила системами ППО Крим, а далі — прохідний двір", — Юрій Ігнат
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни стягнули сили ППО у Крим та на фронт і залишили обеззброєні решту регіонів РФ. 

Про це Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю "Фокусу".

"ППО російське проріджується. Те, що вони лінію зіткнення ним наситили — 100%, те, що Крим насичений — 200%. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО. Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Це дуже добрий знак. Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що "СВО идет по плану", що війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх. Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років — пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони", — зазначив речник повітряних сил.

"Мені б хотілося, щоб мільйон українських дронів полетіло і поклало їх до Уралу, але ми ж розуміємо, що можливості не безмежні і у нас, і у країн-партнерів", — додав він.

  • Вранці 19 січня безпілотники влучили по нафтобазі в Росії, у Брянській області. Співрозмовник Liga.net повідомив, що атака є продовженням операції ГУР із завдання ударів по військових цілях окупантів.
  • 18 січня безпілотники ГУР вразили нафтобазу в Петербурзі, що приблизно в 1300 км від України. Відтепер військові об'єкти Петербурга та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил.
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