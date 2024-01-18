Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
5 питань до роботи нової ВККС про оцінювання суддів
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Сили оборони знищили ще 730 російських окупантів
Сили оборони знищили ще 730 російських окупантів
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоВійна

Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела

Джерела у розвідці стверджують, що відтепер військові об'єкти Петербурга та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил.

Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела. 

"Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил", – повідомило джерело.

Також у розвідці повідомили, що це не вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ.

"Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув", – сказав співрозмовник.

Вранці 18 січня російське оборонне відомство повідомило про атаку українських безпілотників, зокрема у Ленінградській області, БпЛА начебто було збито. 

Зі свого боку, видання Astra повідомило, що безпілотник вибухнув на території нафтобази.

Як відомо, "Петербурзький нафтовий термінал" є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies