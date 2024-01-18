Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела

Джерела у розвідці стверджують, що відтепер військові об'єкти Петербурга та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил.

Атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела.

"Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил", – повідомило джерело.

Також у розвідці повідомили, що це не вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ.

"Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув", – сказав співрозмовник.

Вранці 18 січня російське оборонне відомство повідомило про атаку українських безпілотників, зокрема у Ленінградській області, БпЛА начебто було збито.

Зі свого боку, видання Astra повідомило, що безпілотник вибухнув на території нафтобази.

Як відомо, "Петербурзький нафтовий термінал" є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.