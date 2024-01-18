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Франція буде постачати Україні щомісяця близько 50 авіабомб до кінця цього року, – міністр оборони

Також Париж збільшить постачання артилерійських боєприпасів.

Франція буде постачати Україні щомісяця близько 50 авіабомб до кінця цього року, – міністр оборони
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція буде постачати Україні до 50 авіабомб щомісяця до кінця 2024 року, передає РБК-Україна. 

За його словами, з січня 2024 року Франція буде надавати Україні близько 50 авіабомб. Постачання триватимуть щонайменше до кінця року.

Також Лекорню заявив про збільшення постачань боєприпасів для артилерії до 3000 снарядів на місяць.

"У період з лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня - 3000 снарядів на місяць", - сказав він.

При цьому він заперечив, що росіяни перехопили ініціативу на фронті, додавши, що Москва не виграє війну проти України. 

Міністр наголосив, що успіхи російської армії обмежуються "двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад". 

"Контрнаступ не спрацював так, як ми хотіли, однак це не дає переваги Путіну", - заявив глава Міноборони Франції.

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