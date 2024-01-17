Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну в лютому, щоб завершити двосторонню угоду про гарантії безпеки. А найближчими тижнями Франція надасть Україні новий пакет безпекової допомоги.
Про це повідомляє Reuters.
Макрон заявив, що близько 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб будуть доставлені найближчими тижнями.
"З цими поставками я сам поїду в Україну в лютому і завершу ці тексти", - сказав Макрон.
Він підкреслив, що європейці повинні гарантувати здатність України захищатися від Росії.
Макрон також заявив, що не можна дозволити Росії перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.
- Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція зберігатиме свою налаштованість у підтримці Збройних сил України, постачання їм озброєння, а також посилення спроможностей України виробляти озброєння на своїй землі.
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Президент Володимир Зеленський обговорив з новим главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії, а також посилення ППО.
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