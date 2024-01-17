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Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер, - Терехов

Наразі відомо про 17 постраждалих внаслідок цього удару.

Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер, - Терехов
Фото: Харківська міська рада

Внаслідок російського ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня постраждали житлові будинки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією”, - сказав Терехов. 

Він додав, що зранку департамент ЖКГ продовжить обстеження периметру сьогоднішнього обстрілу, після чого буде уточнена інформація. 

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Наразі відомо про 17 постраждалих, з яких один важкий. 

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що удару росіяни завдали двома ракетами, ймовірно С-300.

Крім того, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник уточнив, що російська армія атакувала з району Бєлгорода.

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