Розмови співрозмовників проєкту були змонтовані з епізодів, між якими місяці часу.

Стеження за членами команди Bihus.Info, щоб дискредитувати редакцію, тривало значний час.

Про це повідомив засновник проєкту розслідувань Bihus.Info Денис Бігус.

Він наголосив, що фрагменти перехоплених розмов, які були оприлюднені, були змонтовані з декількох епізодів, між якими місяці часу.

"А коли професійних факапів не знайшли - перейшли на особисте. В результаті - встановили камери у номері дівчат із команди на новорічному корпоративі", - сказав він.

Деніс Бігус підкреслив, що таке прослуховування, як і стеження, є відвертим втручанням у "глибоко приватне життя".

Водночас герої оприлюдненого відео, коли вживали заборонені речовини, шкодили лише собі. При цьому їх дії не несли соціальної загрози.

На думку журналіста, це стеження та оприлюднення відео не виглядало як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал. Скоріш це системне тривале слідкування та переслідування для дискредитації роботи команди.

"Мені незручно за те, що я побачив на відео, але по-справжньому мені соромно за виконавців цього шоу. І ціною цієї всієї незручності ми дізнались напевно, що у спецслужб є час, і натхнення, і бюджети вести системне стеження за приватним життям членів команди розслідування", - підсумував він.

Що передувало заяві