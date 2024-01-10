У російському полоні перебувають понад 25 українських журналістів, – Юрчишин

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат із фракції “Голос” Ярослав Юрчишин повідомив, що у російському полоні перебувають понад 25 українських журналістів, передає Укрінформ.

“Тут два великих блоки (щодо захисту прав журналістів, – ред.). Перше – це пошук механізмів активізації звільнення полонених журналістів. У нас понад 25 ваших колег зараз знаходяться у полоні, за останніми даними. Це не комбатанти, це журналісти, які виконували свою роботу. За цивілізованими правилами ведення війни, не мали би бути в полоні в принципі, але факт є факт. Ми розуміємо, наскільки Росія нецивілізовано і взагалі потоптала будь-які права людини”, – сказав Юрчишин під час онлайн-розмови на тему “Комітет ВР зі свободи слова: межі відповідальності і відповідності”, організованої Комісією з журналістської етики.

За його словами, в цьому питанні, з одного боку, потрібно максимально залучати міжнародну спільноту до звільнення журналістів, а з другого – готувати спільно з моніторинговими організаціями, спільно з журналістськими асоціаціями компонент про відповідальність у Міжнародному кримінальному суді за злочини щодо свободи слова, за злочини проти журналістів.

Водночас Юрчишин додав, що не лише Росія заважає якісній роботі журналістів.

“Ми маємо падіння розслідування злочинів проти журналістів майже на 80% у 2022 році відносно 2021 року. Можна все пояснювати війною, але ми, як країна, яка іде в європейську спільноту, для якої цінність свободи слова є однією з основних цінностей, точно не маємо допускати такого”, – зазначив Юрчишин.

Він зазначив, що вже були комунікації з Міністерством внутрішніх справ, планується комунікація з Національною поліцією, з Генеральною прокуратурою, будуть слухання в комітеті стосовно розслідування справ про перешкоджання журналістській діяльності. Зараз у Комітеті чекають дані за 2023 рік, щоб вже говорити про власне актуальну інформацію.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що журналіст-військовослужбовець Максим Буткевич перебуває на окупованій Луганщині. Цю інформацію надала російська Федеральна служба виконання покарань.