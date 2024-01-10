На засідання Ради не винесли постанову про відкликання Безуглої з оборонного комітету, - Геращенко

В порядку денному цієї постанови немає.

На пленарне засідання Верховної Ради не виносили постанову про відкликання депутатки від фракції "Слуга народу" Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки.

Про це повідомила депутатка Ірина Геращенко.

"Стефанчук відмовився винести на пленарне засідання постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки і оборони. Від «ЄС» озвучила цю вимогу в залі, але Стефанчук побоявся виносити на сесію. Отже, в порядку денному цієї постанови немає", - написала вона у Telegram.

Як повідомлялося, проєкт постанови було зареєстровано в парламенті 6 січня. Ініціатори документа - 11 нардепів.

Хто така Безугла і чому її хочуть відкликати