Головне за ніч та ранок середи, 10 січня: бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, БпЛА над Саратовом і Курськом

77 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, удар по дитячому табору в Харкові, атака хуситів у Червоному морі.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 77 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних ударів (застосувавши 3 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, з яких 1 знищено), здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, територія та приміщення дитячого оздоровчого центру, а також інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще близько 800 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 367 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупаційні війська завдали удару по дитячому оздоровчому табору на околиці Харкова.

За словами мера міста Ігоря Терехова, пошкоджено кілька будівель. "Щодо нічного обстрілу. Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Бо табір порожній", - зазначив Терехов.

Він наголосив, що цей табір — це абсолютно цивільний обʼєкт.

Учора пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Попередньо, Харків обстріляли із ЗРК С-300 з території Бєлгорода.

Міністерство оборони РФ та місцева влада заявили, що в ніч на 10 січня збили український безпілотник над Енгельским районом Саратівської області. Інших деталей вони не надали, пише російськомовне бюро Радіо Свобода.

Губернатор області запевнив, що ніхто не постраждав. В Енгельсі розташовано військовий аеродром зі стратегічними бомбардувальниками. З нього злітають літаки для того, щоб завдати удару по Україні. Від аеродрому до неокупованої частини України – приблизно 700 кілометрів.

Окрім Саратівської області, про невідомі безпілотники в небі повідомили в Курській і Орловській областях.

"Енгельс" уже був атакований безпілотниками. Україна удари не підтверджувала і не заперечувала. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що вибухи – "наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися".

США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет, пише The Guardian.

Даних про пошкодження чи потерпілих нема.

За даними приватної розвідувальної фірми Ambrey, штурм стався біля єменських портових міст Ходейда та Моха. Під час інциденту в Ходейді, кораблі по радіо передали, що бачать ракети та безпілотники, а військові борти союзників США в цьому районі закликали "судна рухатися на максимальній швидкості".

Поблизу Мокхи кораблі бачили випущені ракети, дрон у повітрі та невеликі судна, які їх переслідували.

Хуситів підтримує Іран, а самі вони стверджували, що нападають на судна, аби "припинити війну Ізраїлю проти ХАМАС" у смузі Гази. Однак насправді їхні атаки або мінімально або взагалі ніяк не пов'язані з Ізраїлем і ставлять під загрозу один із важливих світових торговельних шляхів, який пов'язує Європу з Азією і Близьким Сходом.

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