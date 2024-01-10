24 атаки відбили захисники на Авдіївському напрямку за добу

На Мар'їнському напрямку захисники відбили 15 атак, а на Херсонському вони продовжують розширювати плацдарм.

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрного і ще 13 атак в районах Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де відбили 15 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Старомайорського", – сказав він.

На Запорізькому армія України відбила дві атаки росіян західніше Вербового.

На Херсонському Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Протягом доби окупанти здійснили дев'ять безуспішних штурмових дій на українські позиції.

На Куп'янському напрямку захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку армія України відбила п'ять атак ворога східніше Тернів і Веселого.

"На Бахмутському напрямку наші воїни відбили три атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області", – додав речник.

Протягом доби відбулося 77 бойових зіткнень, ворог завдав п'яти ракетних і здійснив 52 авіаудари, 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню, били ударними безпілотниками. Є загиблі серед цивільних.