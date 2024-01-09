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Українські танкісти показали, як працює танк Т-64

Військовослужбовці вели стрільбу з 125-мм гармати Т-64БВ на Бахмутському напрямку.

Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Фото: Роман Чоп

Українські танкісти показали, як працює танк Т-64.

Військовослужбовці вели стрільбу з 125-мм гармати Т-64БВ на Бахмутському напрямку.

Як відзначили бійці, швидкість, захищеність і потужна гармата роблять танки актуальними у сучасній війні.

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Фото: Роман Чоп

Т-64БВ - основний бойовий танк. Його розробили в Харкові на початку 60-х років. 

На Т-64 вперше у світі встановили автомат заряджання, що дозволило зменшити екіпаж з чотирьох до трьох осіб (командир, навідник та механік-водій). Іншими радикальними вдосконаленнями були комплексний багатошаровий комбінований захист, система захисту від зброї масового знищення, нове оригінальне компонування моторно-трансмісійного відділення та ін.

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