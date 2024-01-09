Перед судом він намагався втекти до Білорусі.

Жителя Житомира, колишнього полковника, що очолював штаб розвідки ракетних військ та артилерії, визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Зловмисника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд позбавив його військового звання.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Зрадник (позивний «снаров») із вересня 2022-го по лютий 2023-го активно співпрацював з ворожою розвідкою ПВК «Вагнер». Він ретельно виконував усі завдання російського куратора: вивчав розташування стратегічно важливих об’єктів, військових частин, чисельність військової техніки ЗСУ та маршрути пересування, відстежував наявність оборонних об’єктів біля адмінбудівель та правоохоронних відомств. Цю інформацію наносив на детальну карту Житомира, фото якої надсилав ворожій розвідці.

Крім того, зловмисник збирав і передавав "вагнерівцям" анкетні дані командирів однієї з військових частин. При цьому усвідомлював тяжкість свого злочину та скаржився куратору, що при такій співпраці він ризикує своєю свободою.

За інформацією прокуратури, у суді обвинувачений вини не визнав, поводився зухвало, використовував свій стан здоров’я, щоб затягнути строки розгляду справи. Зрадник не приховував своїх проросійських ідеологічних поглядів, підтверджуючи зневажливе ставлення до українців.

До речі, перебуваючи під запобіжним заходом у виді застави, він намагався втекти до Білорусі. Однак його затримали при спробі перетину кордону. Відтоді зловмисник перебуває під вартою.