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Ще одна німецька оборонна компанія будує сервісний центр в Україні, – депутат Бундестагу

Раніше інша німецька оборонна компанія Rheinmetall повідомила про наміри побудувати власні промислові потужності в Україні.

Ще одна німецька оборонна компанія будує сервісний центр в Україні, – депутат Бундестагу
Фото: Twitter/Marcus Faber

Депутат Бундестагу Маркус Фабер повідомив, що німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує центр з ремонту бронетехніки в Україні, передає Укрінформ. 

“На заході України FFG – Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft – будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, наприклад Leopard 1, які вона постачала”, – написав політик від Вільної демократичної партії.

За його словами, для України це означає величезне підвищення ефективності, оскільки в майбутньому більше не буде потреби у дорогих і трудомістких перевезеннях пошкодженої техніки за кордон, а військові зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.

Фабер відвідав місце розташування майбутнього центру та стверджує, що “гроші німецьких платників податків використовуються розумно”. Депутат-ліберал подякував FFG Ukraine за розуміння та значущу роботу.

  • Раніше депутат Маркус Фабер виступив за те, щоб Німеччина передала ЗСУ ракети Taurus.
  • На початку грудня 2023 року генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що його концерн запустить завод в Україні вже наступного року. Підприємство очікує на укладення з Україною угоди щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
  • Раніше концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від уряду України на поставку 25 танків Leopard 1А5 у наступному році. Фінансування надає федеральний уряд Німеччини.
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