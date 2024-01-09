Ще одна німецька оборонна компанія будує сервісний центр в Україні, – депутат Бундестагу

Раніше інша німецька оборонна компанія Rheinmetall повідомила про наміри побудувати власні промислові потужності в Україні.

Депутат Бундестагу Маркус Фабер повідомив, що німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує центр з ремонту бронетехніки в Україні, передає Укрінформ.

“На заході України FFG – Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft – будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, наприклад Leopard 1, які вона постачала”, – написав політик від Вільної демократичної партії.

За його словами, для України це означає величезне підвищення ефективності, оскільки в майбутньому більше не буде потреби у дорогих і трудомістких перевезеннях пошкодженої техніки за кордон, а військові зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.

Фабер відвідав місце розташування майбутнього центру та стверджує, що “гроші німецьких платників податків використовуються розумно”. Депутат-ліберал подякував FFG Ukraine за розуміння та значущу роботу.