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​На Вінниччині ПЦУ повернула собі Свято-Казанський храм, який раніше належав УПЦ МП

Прихильники УПЦ МП знову намагалися не пустити вірян до храму.

​На Вінниччині ПЦУ повернула собі Свято-Казанський храм, який раніше належав УПЦ МП
Свято-Казанський храм
Фото: Вінницька єпархія УПЦ

Сьогодні громада Православної церкви України повернула собі Свято-Казанський храм у Ладижині Вінницької області.

Про це повідомив у фейсбуці військовий, місцевий журналіст Роман Ковальський.

За його словами, вранці до храму прибули місцеві правоохоронці та нечисленні прихильники УПЦ МП. Представникам громади ПЦУ натякали, що їх можуть силою вигнати їх з церкви.

"У Ладижині на Вінниччині українці раненько швидко зненацька повернули собі на законних підставах вже зареєстровану в ПЦУ церкву. Всі зараз там на морозі... Тепер поз'їхалась місцева поліція і трохи прихильників МП... І в Україні залякують українців штурмом! Народ очікує, що підтягнуть КОРД із Вінниці. Але за кого він буде? Адже із документами на храм у людей всі ОК. Але їм закидають, що поліцію про нічний штурм храму не попередили..." - написав Роман Ковальський.

  • У листопаді минулого року громада Свято-Казанського храму в Ладижині провела збори, на яких одноголосно було ухвалене рішення про перехід до Православної церкви України. Усі необхідні документи були оформлені, нова громада зареєстрована.
  • Наприкінці грудня люди хотіли зайти до своєї церкви. Однак місцевий священик УПЦ МП Євгеній Воробйов, син якого вчиться в Росії на військового капелана, забарикадувався у храмі. Проти представників громади ПЦУ застосовували перцевий газ, їх били палицями. Тож, аби не провокувати конфлікт, люди відійшли.
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