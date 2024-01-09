Сьогодні громада Православної церкви України повернула собі Свято-Казанський храм у Ладижині Вінницької області.

Про це повідомив у фейсбуці військовий, місцевий журналіст Роман Ковальський.

За його словами, вранці до храму прибули місцеві правоохоронці та нечисленні прихильники УПЦ МП. Представникам громади ПЦУ натякали, що їх можуть силою вигнати їх з церкви.

"У Ладижині на Вінниччині українці раненько швидко зненацька повернули собі на законних підставах вже зареєстровану в ПЦУ церкву. Всі зараз там на морозі... Тепер поз'їхалась місцева поліція і трохи прихильників МП... І в Україні залякують українців штурмом! Народ очікує, що підтягнуть КОРД із Вінниці. Але за кого він буде? Адже із документами на храм у людей всі ОК. Але їм закидають, що поліцію про нічний штурм храму не попередили..." - написав Роман Ковальський.