Сербський найманець у війні проти України звинуватив Росію в поводженні "як з худобою"

Сербський найманець Деян Берич, який разом із окупантами вирішив воювати проти України, звинуватив російське командування в поводженні із солдатами "як із худобою". Про це пише російськомовне бюро BBC.
Берич поскаржився, що сербський найманців ображає командування 119-го повітряно-десантного полку, до складу якого вони входять. Свою скаргу снайпер, який вербував для росіян добровольців з Балкан, опублікував у російській соцмережі "ВКонтакте".
Найманець каже, що в полку до сербів від початку ставилися погано.
Він поскаржився, що найманців, які воюють проти українців, російська армія практично нічим не забезпечує. У грудні між найманцями і командирами був конфлікт через те, що їм дали наказ почати штурм з малою кількістю боєприпасів, але серби не захотіли. За це їх вигнали з землянок і тримали на морозі, а також примушували зізнатися, що вони шпигуни, додають польські Wiedomosci.
Берич ще у 2014 році приєднався до проросійських бойовиків на Донбасі, а під час повномасштабної війни вербує сербів до російської армії. Він також увійшов до ініціативної групи на підтримку Володимира Путіна, сформованої в Росії у зв'язку з президентськими виборами цього року.
- Сербія офіційно не схвалює участі своїх громадян в іноземних війнах, і до повномасштабного вторгнення розслідувала випадки найманства на боці бойовиків у Донецькій і Луганській областях.
- У питанні повномасштабної війни в Україні Сербія заявляла, що дотримується міжнародних законів. Белград не постачає зброю ні Україні, ні окупантам. Вучич висловлював підтримку територіальної цілісності України та заявляв про позицію, що "Крим, Донбас, Херсон – це все частина України".
- Росія застосовує гібридний тиск на Вучича. Торік у столиці зібралися сотні сербських націоналістів та проросійських активістів, повʼязаних із "групою Вагнера". Вони вимагали припинити нормалізацію відносин із Косово та заявляли, що "Зрада Косово – зрада Росії".
- Проблема вербування сербських найманців на війну проти України існує вже давно. У січні 2023 Вучич закликав Росію припинити вербувати його громадян до тоді ще "групи Вагнера".