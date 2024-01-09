Скаржиться, що прибічників окупантів не забезпечили і вигнали на мороз з землянок.

Сербський найманець Деян Берич, який разом із окупантами вирішив воювати проти України, звинуватив російське командування в поводженні із солдатами "як із худобою". Про це пише російськомовне бюро BBC.

Берич поскаржився, що сербський найманців ображає командування 119-го повітряно-десантного полку, до складу якого вони входять. Свою скаргу снайпер, який вербував для росіян добровольців з Балкан, опублікував у російській соцмережі "ВКонтакте".

Найманець каже, що в полку до сербів від початку ставилися погано.

Він поскаржився, що найманців, які воюють проти українців, російська армія практично нічим не забезпечує. У грудні між найманцями і командирами був конфлікт через те, що їм дали наказ почати штурм з малою кількістю боєприпасів, але серби не захотіли. За це їх вигнали з землянок і тримали на морозі, а також примушували зізнатися, що вони шпигуни, додають польські Wiedomosci.

Берич ще у 2014 році приєднався до проросійських бойовиків на Донбасі, а під час повномасштабної війни вербує сербів до російської армії. Він також увійшов до ініціативної групи на підтримку Володимира Путіна, сформованої в Росії у зв'язку з президентськими виборами цього року.